DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.853.594,82 -0,2%

Bursa'da Kuyumcuda 'Kâr Vaadi'yle 120 Milyon Lira Dolandırıcılığı İddiası

Bursa Kapalıçarşı'da bir kuyumcunun 'altın işletme' ve kâr vaadiyle yaklaşık 40 kişiden toplam 120 milyon lira topladığı, mağdurlar arasında bir cumhuriyet savcısının olduğu iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:17
Bursa'da Kuyumcuda 'Kâr Vaadi'yle 120 Milyon Lira Dolandırıcılığı İddiası

Bursa Kapalıçarşı'da Kuyumcuya 'Kâr Vaadi'yle Toplanan 120 Milyon Lira İddiası

Mağdurlar arasında bir cumhuriyet savcısının da bulunduğu öne sürüldü

BURSA (İHA) – Bursa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir kuyumcu hakkında, müşterilerine altınların işletileceği ve düzenli kâr payı dağıtılacağı vaadiyle onlarca kişiden para ve altın toplandığı iddiası kentte büyük tepki uyandırdı. İddialara göre toplam mağduriyet yaklaşık 120 milyon liraye ulaşıyor ve mağdurlar arasında bir cumhuriyet savcısı da bulunuyor.

Olayda adı geçen şüpheliler olarak gösterilen M.B.A., H.Ç.A. ve E.B. hakkında, müşterilere sağladıkları güvenle altınları işletip belirli aralıklarla kâr payı vereceklerini söyledikleri ileri sürüldü. Bu vaade inanan yaklaşık 40 kişinin; kimi düğün için biriktirdiği parasını, kimi ticaret sermayesini, kimi de aldığı ürünlerin bedelini kuyumcuya teslim ettiği belirtildi. Bir süre sonra ödemelerin kesildiği ve ana paraların geri verilmediği iddia edildi.

İddianın basına yansımasının ardından çok sayıda mağdur kuyumcu dükkanı önünde toplanarak tepkisini gösterdi. Protestolarda zaman zaman gerginlik yaşandığı, vatandaşların kendilerini oyalayan vaatlere inanmadıklarını söylediği bildirildi. Bazı mağdurlar, şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyeti yürüttüğünü öne sürdü. Şüpheliler ise ifadelerinde olayın dolandırıcılık değil, ticari bir anlaşmazlık olduğunu savundu.

Olayın seyriyle ilgili olarak bazı mağdurların, ödeme sözü verilmesi üzerine geçici olarak şikâyetlerinden vazgeçtiği; vaatlerin yerine getirilmemesi üzerine yeniden suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, çok sayıda mağdurun odaya başvurduğunu belirterek, "Sorunun çözümü için girişimlerde bulunduk ancak şu ana kadar somut bir sonuç alınamadı" dedi.

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

BURSA KAPALIÇARŞI'DA FAALİYET GÖSTEREN BİR KUYUMCUYA YÖNELİK DOLANDIRICILIK İDDİASI KENTTE BÜYÜK...

BURSA KAPALIÇARŞI'DA FAALİYET GÖSTEREN BİR KUYUMCUYA YÖNELİK DOLANDIRICILIK İDDİASI KENTTE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI. "ALTIN İŞLETME" VE DÜZENLİ KÂR PAYI VAADİYLE ONLARCA KİŞİDEN PARA VE ALTIN TOPLANDIĞI, TOPLAM MAĞDURİYETİN YAKLAŞIK 120 MİLYON LİRAYI BULDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ. DOSYADA MAĞDURLAR ARASINDA BİR CUMHURİYET SAVCISININ DA BULUNMASI DİKKAT ÇEKTİ.

BURSA KAPALIÇARŞI'DA FAALİYET GÖSTEREN BİR KUYUMCUYA YÖNELİK DOLANDIRICILIK İDDİASI KENTTE BÜYÜK...

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Kabuk Değiştiriyor: Dev Projelerle Metro ve Kentsel Dönüşüm
2
Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri: Astım ve KOAH Hastalarına Şifa
3
Tır Kontrolden Çıktı: Köprübaşı Çarıklar Mahallesi'nde 1 Yaralı
4
Gaziantep'te Aile Sağlık Merkezinde Akupunkturle Ağrıya Çözüm
5
Sivas'ta Yaralı Dağ Keçisi 'Garip' Ailenin Maskotu Oldu
6
ÇEDES Öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi’nde Buluştu
7
Uzmandan Aşı Uyarısı: Evcil Kedi ve Köpekler Zararlı Değil

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama