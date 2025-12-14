Bursa'da Kuyumcuda 'Kâr Vaadi'yle 120 Milyon Lira Dolandırıcılığı İddiası

Bursa Kapalıçarşı'da Kuyumcuya 'Kâr Vaadi'yle Toplanan 120 Milyon Lira İddiası

Mağdurlar arasında bir cumhuriyet savcısının da bulunduğu öne sürüldü

BURSA (İHA) – Bursa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir kuyumcu hakkında, müşterilerine altınların işletileceği ve düzenli kâr payı dağıtılacağı vaadiyle onlarca kişiden para ve altın toplandığı iddiası kentte büyük tepki uyandırdı. İddialara göre toplam mağduriyet yaklaşık 120 milyon liraye ulaşıyor ve mağdurlar arasında bir cumhuriyet savcısı da bulunuyor.

Olayda adı geçen şüpheliler olarak gösterilen M.B.A., H.Ç.A. ve E.B. hakkında, müşterilere sağladıkları güvenle altınları işletip belirli aralıklarla kâr payı vereceklerini söyledikleri ileri sürüldü. Bu vaade inanan yaklaşık 40 kişinin; kimi düğün için biriktirdiği parasını, kimi ticaret sermayesini, kimi de aldığı ürünlerin bedelini kuyumcuya teslim ettiği belirtildi. Bir süre sonra ödemelerin kesildiği ve ana paraların geri verilmediği iddia edildi.

İddianın basına yansımasının ardından çok sayıda mağdur kuyumcu dükkanı önünde toplanarak tepkisini gösterdi. Protestolarda zaman zaman gerginlik yaşandığı, vatandaşların kendilerini oyalayan vaatlere inanmadıklarını söylediği bildirildi. Bazı mağdurlar, şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyeti yürüttüğünü öne sürdü. Şüpheliler ise ifadelerinde olayın dolandırıcılık değil, ticari bir anlaşmazlık olduğunu savundu.

Olayın seyriyle ilgili olarak bazı mağdurların, ödeme sözü verilmesi üzerine geçici olarak şikâyetlerinden vazgeçtiği; vaatlerin yerine getirilmemesi üzerine yeniden suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, çok sayıda mağdurun odaya başvurduğunu belirterek, "Sorunun çözümü için girişimlerde bulunduk ancak şu ana kadar somut bir sonuç alınamadı" dedi.

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

BURSA KAPALIÇARŞI'DA FAALİYET GÖSTEREN BİR KUYUMCUYA YÖNELİK DOLANDIRICILIK İDDİASI KENTTE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI. "ALTIN İŞLETME" VE DÜZENLİ KÂR PAYI VAADİYLE ONLARCA KİŞİDEN PARA VE ALTIN TOPLANDIĞI, TOPLAM MAĞDURİYETİN YAKLAŞIK 120 MİLYON LİRAYI BULDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ. DOSYADA MAĞDURLAR ARASINDA BİR CUMHURİYET SAVCISININ DA BULUNMASI DİKKAT ÇEKTİ.