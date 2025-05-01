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Bursa'da 'Leyla ile Mecnun Değil' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyunu Bursa'da sanatseverlerle buluştu ve büyük beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 03:07
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 03:07
Bursa'da 'Leyla ile Mecnun Değil' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Bursa'da Sahne İle Buluşma: 'Leyla ile Mecnun Değil'

Bursa'da, 'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyunu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi''nde sanatseverlerle buluştu. Oyun, Bülent Emrah Parlak tarafından kaleme alınırken, yönetmenlik koltuğunda Murat Eken oturdu.

Oyun Konusu ve Performanslar

Oyun, Leyla ile Mecnun çiftinin boşanmalarına iki gün kala yaşadıkları zorlu süreç ve çevrelerindeki sevilen bir kişinin ani ölümüyle birlikte gelişen olayları ele alıyor. Bülent Emrah Parlak ve Elit Andaç Çam, sahnedeki etkileyici performanslarıyla izleyicileri derinden etkiledi.

İzleyici İlgisi ve Alkışlar

Gecenin sonunda, oyuncular Bursalı tiyatroseverleri selamlayarak uzun süre alkışlandılar. Bu anlamlı gösterim, tiyatro severler arasında büyük beğeni topladı.

"Leyla ile Mecnun Değil" adlı tiyatro oyunu Bursa'da izleyiciyle buluştu.

"Leyla ile Mecnun Değil" adlı tiyatro oyunu Bursa'da izleyiciyle buluştu.

"Leyla ile Mecnun Değil" adlı tiyatro oyunu Bursa'da izleyiciyle buluştu.

"Leyla ile Mecnun Değil" adlı tiyatro oyunu Bursa'da izleyiciyle buluştu.

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