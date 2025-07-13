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Bursa'da Markette Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markette meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayın tetikleyicisi tartışma oldu.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 23:05
Bursa'da Markette Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Bursa'nın Nilüfer İlçesinde Silahlı Saldırı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi'nde, Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir markette bir şüpheli, 2 kişiyi silahla yaraladı. Olay, marketteki bir müşteri ile 47 yaşındaki N.A. arasında kasa sırası nedeniyle gerçekleşen tartışma ile başladı.

Olayın Gelişimi

Tartışmanın büyümesi üzerine, şüpheli yanında bulundurduğu silahı N.A.'ya ve sırada bekleyen 14 yaşındaki E.A.'ya hedef alarak ateş etti. Saldırının ardından şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Yaralıların Durumu

Market çalışanlarının durumu hemen bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine ulaştı. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

Olay sonrası polis, şüpheliyi yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Gelişmelerin takip edileceği bildirildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir şüpheli markette 2 kişiyi silahla yaraladı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir şüpheli markette 2 kişiyi silahla yaraladı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir şüpheli markette 2 kişiyi silahla yaraladı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir şüpheli markette 2 kişiyi silahla yaraladı.

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