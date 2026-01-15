Bursa'da Miraç Kandili Bereketi: Büyükşehir 17 İlçede Tatlı İkramı

Bursa'da Miraç Kandili Bereketi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili’nin manevi atmosferini kent genelinde yaşatmak amacıyla 17 ilçede vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Kent genelindeki 21 farklı camide düzenlenen ikramlar kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile birlikte Emirsultan Cami’nde Bursalılarla bir araya geldi.

Yatsı namazının ardından vatandaşlara tatlı ikramında bulunan Başkan Bozbey, şöyle dedi:

Bozbey'in mesajı

"Miraç Kandili; paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllerin bir olduğu müstesna gecelerden biridir. Bu tür manevi geceler, toplumsal bağlarımızı güçlendiren, bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran önemli zamanlardır. Bu anlamlı gecede Emir Sultan Camii’nde hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Miraç Kandili’nin Bursa’mıza, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini diliyorum".

