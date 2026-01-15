Osmangazi’de Miraç Kandili'nde Kandil Simidi İkramı

Osmangazi Belediyesi, Miraç Kandili'nde Hamitler Mahallesi Hacı İbrahim Bostancı Camii'nde yatsı namazı sonrası vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 23:54
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 23:55
Etkinlik detayları ve mahalle buluşması

Osmangazi Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla ilçe sakinlerine kandil simidi ikram etti.

Belediye, Miraç Kandilinin manevi iklimini paylaşmak amacıyla düzenlediği bu uygulamayla vatandaşların gönüllerine dokunmayı hedefledi.

Osmangazi Belediyesi ekipleri, Hamitler Mahallesinde bulunan Hacı İbrahim Bostancı Camiinde yatsı namazının ardından cemaatle bir araya geldi ve namaz çıkışında kandil simidi dağıtımı gerçekleştirildi.

Camii cemaati, ikram edilen kandil simitlerini memnuniyetle karşıladı; etkinlikte manevi duygular yoğun şekilde hissedildi.

Gerçekleştirilen ikramla birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün önemi bir kez daha vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

