Habibi Neccar Camii'nde İlk Miraç Kandili: Eller Semaya Açıldı

Hatay'daki Habibi Neccar Camii, restorasyon sonrası ilk Miraç Kandili'nde ibadete açıldı; eller semaya yükseldi, kalabalık avluyu doldurdu.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 22:41
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:53
Habibi Neccar Camii, Hatay'da deprem sonrası restorasyonun tamamlanmasının ardından Miraç Kandili'nde ibadete açılan ilk camilerden biri olarak ellerin semaya uzandığı anlamlı bir geceye ev sahipliği yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken kentin en önemli tarihi yapıları da zarar görmüştü. 7. yüzyılda inşa edilen ve Anadolu'daki ilk cami olma özelliği taşıyan Habibi Neccar Camii de depremde ağır hasar almıştı. Depremde kuzey beden duvarı büyük hasar alan camide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Eylül 2023'te restorasyon çalışmalarına başlandı.

Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının tamamlandığı Habibi Neccar Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz cumartesi günü ibadete açılmıştı. Açılışın ardından gelen ilk kandil olan Miraç Kandili, camide ve avluda toplanan kalabalık tarafından dualarla eda edildi; eller semaya açıldı ve o anlar havadan görüntülendi.

Vatandaşların duyguları

Mehmet Nejat Er tamamlanan cami için emeği geçenlere teşekkür ederek duygularını şöyle aktardı: Bu mübarek Miraç Gecesi’ne bizleri kavuşturan Allah’a şükürler olsun. Habibi Neccar Cami’nin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugünlere tekrar gelmek güzel. Allah bir daha böyle bir afet daha yaşatmasın. Burada müthiş bir kalabalık var. Güzel ve büyük bir heyecan var.

İbrahim Çat ise caminin depremde ağır zarar gördüğüne dikkat çekerek şunları söyledi: Depremde caminin 3’te 2’si yıkılmıştı. Allah’a çok şükürler olsun ki camimiz yapıldı. Burada camimizde ilk Miraç Kandilimizi eda ettik. Cuma namazı ve sabah namazlarını da kıldık. Antakya’mız ileri günlerde daha iyi olacak. Bugünleri özlemişiz ve duygulandık.

Habibi Neccar Camii'nin ibadete açılması ve Miraç Kandili programı, Hatay için hem tarihi mirasın restorasyonu hem de toplumsal dayanışmanın simgesi olarak değerlendirildi.

