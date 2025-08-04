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Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın: Patlama Sesleri Duyuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 14:59
Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın: Patlama Sesleri Duyuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, ilçenin Edebey Mahallesi'nde, eski bir tavuk çiftliğinden dönüştürülen imalathanede meydana geldi.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, alevlerin hızla yayılması sonucu imalathanede bazı kimyasal maddelerin patlayarak çevre mahallelerden duyulan seslere neden olduğu bildirildi.

Yangın ihbarı sonrası bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı ve söndürdü.

Yangının neden çıktığını belirlemek üzere soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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