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Bursa'da Motosiklet Otomobille Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hafif yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 03:52
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 03:52
Bursa'da Motosiklet Otomobille Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay, Yeniköy mevkisinde meydana geldi.

E.Ç. (25) yönetimindeki 16 ASY 597 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.B.B. (16) idaresindeki 16 AOM 734 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, otomobil kontrolden çıkarak ağaçlık alana girdi.

İhbar üzerine kaza yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, M.B.B'yi Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. M.B.B'nin ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, diğer sürücü E.Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

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