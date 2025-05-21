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Bursa'da Müsilaj ile Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Bursa'da Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa çözüm arayışları kapsamında önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 14:58
Bursa'da Müsilaj ile Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Bursa'da Müsilaj ile Mücadele Üzerine Önemli Toplantı

Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Marmara Denizi'nde müsilaj ile mücadele toplantısı düzenlendi. Toplantı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Açıklama

Toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, müsilaj sorununun ele alınmasının ve bu konudaki teknik çalıştayların önemine vurgu yaptı. Zeybek, "Toplantının sonuçları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecekteki iktidar yol haritasına katkı sağlayacak. Bu çalışma, milletimize bugüne kadar yapılmayan işlerin nasıl hayata geçirileceğine dair bilgi verecek," dedi.

Müsilaj Sorununun Tarihi

Zeybek, 2021 yılında yaşanan müsilaj olayından sonra konunun araştırılması için Meclis'e önerge verdiklerini hatırlatırken, raporun Meclis'in arşivinde mevcut olduğunu ve bu bilgilere herkesin ulaşabileceğini belirtti. "Sorunun nedenini konuşmak konusunda sürecin tamamlandığını düşünüyorum. Evsel atıkların etkisi herkesçe biliniyor," ifadesini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Mesaj

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise toplantının önemine değinerek, Marmara Bölgesi'nde 30 milyon nüfus bulunduğunu belirtti. "Sadece evsel ve sanayi atıklarından değil, tarımsal gübrelerin de denizi kirlettiğinin farkında olmalıyız. Sorunların çözümü elbette mümkün," dedi.

Toplantının ardından, görüşmeler basına kapalı olarak devam etti. Bu süreçte müsilaj sorununa dair atılacak adımlar dikkatle takip edilecek.

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Marmara Denizi'nde Müsilaj ile Mücadele Toplantısı...

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Marmara Denizi'nde Müsilaj ile Mücadele Toplantısı düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konuşma yaptı.

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Marmara Denizi'nde Müsilaj ile Mücadele Toplantısı...

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Marmara Denizi'nde Müsilaj ile Mücadele Toplantısı düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konuşma yaptı.

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