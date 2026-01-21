Bursa’da Nilüfer’e 3 Yeni Kavşak: Bozbey’den Trafiğe Kapsamlı Hamle

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kent trafiğini rahatlatmak amacıyla Nilüfer başta olmak üzere çok sayıda yeni kavşak, köprü ve bulvar bağlantısının hayata geçirileceğini açıkladı. Başkan Bozbey, planlanan adımlarla Ankara Yolu üzerindeki yükün azaltılacağını ve kent içinde yeni aksların açılacağını vurguladı.

Nilüfer’e 3 yeni kavşak

Bozbey, Nilüfer’de trafiği hafifletmek için Ata Bulvarı, Küçüksanayi girişi ve Orhaneli yolu üzerinde 3 yeni kavşak inşa edeceklerini belirtti. Başkan, "Ankara yolunun yükünü azaltacak akslar da açacağız. Kuzey Bulvarı, kavşaklar, köprüler yeni bağlantı yolları açacağız. Soğanlı’daki 35 metrelik yol Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve Ata Bulvarı’na bağlanacak" diye konuştu.

Kuzey Bulvarı ve kentsel dönüşümle yeni arterler

Bozbey, kentte planlanan ulaşım yatırımlarının kentsel dönüşümle eş zamanlı olduğunu belirterek, Bursa’nın büyük sanayi alanlarından daha küçük üretim alanlarına dönüşmesiyle yeni yol ve kavşak ihtiyacının doğduğunu söyledi. Gürsu’dan Yunuseli Bulvarı’na kadar bağlantı oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Bozbey, Yıldırım Belediyesi’nin dönüşüm sahasında yol genişliğinin 30 metreye düştüğünü, Büyükşehir ekiplerinin burada 60 metre genişliğinde bir bağlantı oluşturmaya çalıştığını aktardı.

"Hedefimiz Gürsu’ya kadar 65 metre genişliğinde bir aks oluşturmak," diyen Bozbey, üst ölçekli planlama sorumluluğunun büyükşehirlerde olması gerektiğini belirtti.

Kuzey Bulvarı’ndan Geçit’e, Yiğitler’den Çekirge’ye kesintisiz hat

Başkan, Kuzey Bulvarı’nın Mudanya Yolu’na kadar devam edeceğini ve Soğanlı Çelebi Mehmet Bulvarı’ndan geçerek Geçit’e uzanan bir hat oluşturulacağını söyledi. Bozbey, Yiğitler bölgesinden Teferrüç’e kadar uzanacak yeni yolun eski İnegöl yoluna bağlanarak Yıldırım’a doğrudan giriş sağlayacağını, oradan da Çekirge’ye kadar kesintisiz ulaşım sunacağını kaydetti. Bu sayede Ankara Yolu’na inilmeden doğrudan geçiş mümkün olacak ve Ankara Yolu trafiği rahatlayacak.

Yalova Yolu’ndan Ata Bulvarı’na kesintisiz bağlantı

Yalova Yolu’ndan Alemdar’da sona eren 30 metrelik yolun yakın çevre yolu ile bağlantı çalışmalarının sürdüğünü belirten Bozbey, "Yakın çevre yolundan gelip Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’na ve Ata Bulvarı’na kadar bağlanmasının programımıza aldık. Bu çalışma da bölgede ciddi bir trafik rahatlaması yaşanacak" dedi.

Tuna Caddesi-Hürriyet bağlantısı: Üst geçit mi, tünel mi?

Tuna Caddesi’nde üst geçit veya tünel seçenekleri üzerinde yoğun teknik çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Bozbey, "Projenin tamamlanmasıyla Tuna Caddesi’nden doğrudan Hürriyet’e bağlantı sağlanacak. Böylece Mudanya Yolu’ndan gelen sürücülerin İzmir Yolu’nu kullanmadan İhsaniye ve çevresine ulaşabilecek" açıklamasını yaptı.

Durmazlar, Küçük Sanayi ve Lefkoşe Caddesi projeleri

Durmazlar Kavşağı’ndaki yoğunluğa dikkat çeken Bozbey, burada bu yıl bir köprü inşaatı planlandığını açıkladı. Ayrıca Hafize Hatun Camii ve Küçük Sanayi girişinde tünel ile Çalı-Kayapa Yolu’na geçiş hedeflendiğini belirtti. Bu bağlantının Mudanya Yolu’na kadar kesintisiz devam edeceğini söyleyen Bozbey, Lefkoşe Caddesi (Orhaneli Yolu) üzerinde Beşevler girişinde bir köprü kavşak projesinin planlandığını ve projeler için Karayolları ile görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Yan yollar nefes aldıracak, ana arterler kalıcı çözüm sağlayacak

Bozbey, yan yollarla ilgili çalışmaların bu yıl hayata geçirileceğini, bu projelerin Bursa’ya kısa vadede nefes aldıracağını ancak asıl kalıcı çözümün ana arterlerin açılmasıyla sağlanacağını vurguladı. Başkan, Bursa trafiğini kalıcı olarak rahatlatmak için yoğun ve kararlı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

