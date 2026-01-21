Ataşehir'de Sanat ve Spor Paneli — Yılmaz Vural ve Hami Mandıralı Konuşacak

Ataşehir Belediyesi'nin paneli 22 Ocak Perşembe 17.00'de İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde; sanat ve spor dünyasının önemli isimleri anekdotlarını paylaşacak.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:19
Ataşehir'de Sanat ve Spor Paneli — Yılmaz Vural ve Hami Mandıralı Konuşacak

Ataşehir'de sanat ve spor buluşması

Panelde tanınan isimler meslek anılarını paylaşacak

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen panel, sanat ve spor dünyasını aynı sahnede buluşturuyor. Etkinlikte alanlarında tanınmış isimler katılımcılarla bir araya gelerek kariyerlerinden eğlenceli ve dikkat çekici anekdotlar paylaşacak.

22 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak panel, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde düzenlenecek. Panelin moderatörlüğünü Sevda Tağ üstlenecek.

Etkinliğin konuşmacıları arasında; Yılmaz Vural, Hami Mandıralı, Vahe Kılıçarslan ve Celil Nalçakan yer alıyor. Panelde, sanat ve sporun kesişen yönleri ele alınırken konuklar meslek hayatlarından kesitler ve anekdotlar paylaşacak.

Ataşehir Belediyesi'nin organize ettiği bu etkinliğin Ataşehirli sanat ve spor severlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE SANAT İLE SPOR DÜNYASINI BİR ARAYA GETİRECEK PANEL...

ATAŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE SANAT İLE SPOR DÜNYASINI BİR ARAYA GETİRECEK PANEL, ATAŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK. PANELDE, ALANLARINDA TANINMIŞ İSİMLER KATILIMCILARLA BİR ARAYA GELEREK EĞLENCELİ ANILARINI PAYLAŞACAK.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cidde'de Dünya Türk Dili Ailesi Günü Kutlaması
2
Yıldırım Belediyesi'nden 'Bursa’nın Fethi' Minyatür Yarışması — 80 bin TL ödül
3
Dilovası’nda Diliskelesi Sahil Projesi İçin Çalışmalar Başlıyor
4
Geminbeli Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt Group’a Sivaslılardan Tepki
5
Trabzon'un Yeni Valisi Tahir Şahin Göreve Başladı
6
Ataşehir'de Sanat ve Spor Paneli — Yılmaz Vural ve Hami Mandıralı Konuşacak
7
BTK Akademi: Çocuklara dijital okuryazarlık ve siber farkındalık kazandırıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları