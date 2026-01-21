Ataşehir'de Sanat ve Spor Paneli — Yılmaz Vural ve Hami Mandıralı Konuşacak

Ataşehir'de sanat ve spor buluşması

Panelde tanınan isimler meslek anılarını paylaşacak

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen panel, sanat ve spor dünyasını aynı sahnede buluşturuyor. Etkinlikte alanlarında tanınmış isimler katılımcılarla bir araya gelerek kariyerlerinden eğlenceli ve dikkat çekici anekdotlar paylaşacak.

22 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak panel, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde düzenlenecek. Panelin moderatörlüğünü Sevda Tağ üstlenecek.

Etkinliğin konuşmacıları arasında; Yılmaz Vural, Hami Mandıralı, Vahe Kılıçarslan ve Celil Nalçakan yer alıyor. Panelde, sanat ve sporun kesişen yönleri ele alınırken konuklar meslek hayatlarından kesitler ve anekdotlar paylaşacak.

Ataşehir Belediyesi'nin organize ettiği bu etkinliğin Ataşehirli sanat ve spor severlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

