Yıldırım Belediyesi'nden 'Bursa’nın Fethi' Minyatür Yarışması — 80 bin TL ödül

Yıldırım Belediyesi, 700’üncü yıl etkinlikleri kapsamında 'Maddi ve Manevi Yönleriyle Bursa’nın Fethi Minyatür Yarışması'na başvuruları açtı; ödüller 80-60-40 bin TL.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:17
Yıldırım Belediyesi 'Beylikten Cihan Devleti’ne' temasıyla Bursa’nın Fethini Sanata Taşıyor

Yıldırım Belediyesi, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu kapsamında başlattığı "Beylikten Cihan Devleti’ne" teması ile Bursa’nın fethini tarihi, kültürel, sanatsal ve felsefi yönleriyle ele almaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Maddi ve Manevi Yönleriyle Bursa’nın Fethi Minyatür Yarışması" için başvurular sürüyor.

Başvuru ve Ödüller

Yarışmaya başvurular, Yıldırım Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Son eser teslim tarihi 13 Mart olarak duyuruldu. Yarışmada ödüller ise şöyle: birinciye 80 bin TL, ikinciye 60 bin TL, üçüncüye 40 bin TL. Ödül töreni, Bursa’nın fethinin 700’üncü yıl dönümü olan 6 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Tarihimize sahip çıkıyoruz

Tüm sanatseverleri "Maddi ve Manevi Yönleriyle Bursa’nın Fethi Minyatür Yarışması"na katılmaya davet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa’nın fethi, yalnızca bir şehrin değil, bir medeniyetin kapılarının açılması anlamına gelir. Bu büyük zaferin 700’üncü yıl dönümünü sanat ve edebiyatla yaşatmak istiyoruz. Yarışmalarımız aracılığıyla hem tarihimize sahip çıkıyor hem de gelecek nesillere ilham kaynağı olacak eserlerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz."

