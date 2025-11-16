Bursa'da Nilüfer Mudanya Yolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü

Bursa Nilüfer Mudanya Yolu'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 00:28
Kaza Detayları

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Yolunda meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yola savrulurken, kazada bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda sağlık ekipleri, ağır yaralanan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hasar gören her iki araç da çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı; polis ekipleri hem güvenlik önlemleri aldı hem de trafik akışını kontrollü şekilde yönlendirdi.

Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

