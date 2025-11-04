Bursa'da Organ Bağışçıları İçin Mevlit Okutuldu

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda Yeşil Cami'de mevlit okuyup lokma dağıtarak organ bağışçılarını andı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:30
Yeşil Cami'de anma programı gerçekleştirildi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında geleneksel mevlit programını bu yıl da Yeşil Cami'de gerçekleştirdi.

Öğle namazına müteakip yapılan programda organlarıyla hayat veren merhumlar dualarla anıldı. Programa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, sağlık çalışanları, organ bağışında bulunan merhumların yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit sonrası açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, "Organlarını bağışlayarak, insanlara hayat veren kişileri anmak adına her bu programı düzenliyoruz. Hastalarımız için umut olan merhum ve merhumelerimiz adına il sağlık müdürlüğü olarak mevlid-i şerif okuttuk. Lokma döktürdük. Emeği geçenlere ve bize desteği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonunda ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara lokma ikramı yapıldı.

