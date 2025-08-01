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Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yenişehir ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 17:09
Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangın, Kırsal Kavaklı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Olayın ardından Yenişehir Orman İşletme Şefliği ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yangının söndürülmesi için Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 10 arazöz ve 4 su tankeri ile 92 personel görev aldı.

Çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, ekipler bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Bu gelişme, bölgedeki ormanlık alanlar için önemli bir güvenlik sağlarken, yangının çıkış nedeninin araştırılması için çalışmalar sürmektedir.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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