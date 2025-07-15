Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'da Orman Yangınına Müdahale

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Akçalar Mahallesi’nde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangının başladığı ormanlık alana giden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangın Ekipleri Harekete Geçti

Yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, hızlı bir müdahale gerçekleştirildi. Yangının büyümemesi için ekipler, alevlere karşı mücadele ediyor.

Hava Desteği ile Mücadele

Yangın söndürme çalışmalarına helikopterler de havadan destek veriyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Gelişmeler için takipte kalın.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.