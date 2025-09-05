Bursa'da Orman Yangını: Osmangazi'de Havadan ve Karadan Müdahale

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Gündoğdu ile Ovaakça arasındaki yangına ekipler sevk edildi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
