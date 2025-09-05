DOLAR
Bursa'da Orman Yangını: Osmangazi'de Havadan ve Karadan Müdahale

Bursa Osmangazi'de Gündoğdu ile Ovaakça arasındaki orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 14:57
Bursa'da Orman Yangını: Osmangazi'de Havadan ve Karadan Müdahale

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Gündoğdu ile Ovaakça arasındaki yangına ekipler sevk edildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya...

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire