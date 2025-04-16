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Bursa'da Oto Tamirhanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Demirtaş Mahallesi'nde bir oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 22:39
Bursa'da Oto Tamirhanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Oto Tamirhanesindeki Yangın Korkuttu

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesinde, Demirtaş Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın, çevredeki vatandaşların hızlı ihbarı sonucu olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. İtfaiyenin zamanında müdahalesi, yangının başka alanlara sıçramasını önledi.

Yangın esnasında, iş yerinde bulunan bir minibüsün hasar gördüğü bildiriliyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

Bursa'da oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yerinde...

Bursa'da oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yerinde bulunan minibüste hasar oluştu.

Bursa'da oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yerinde...

Bursa'da oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yerinde bulunan minibüste hasar oluştu.

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