Bursa'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, Ünal U. idaresindeki 16 ARZ 497 plakalı otomobil, Selçuk A. tarafından kullanılan 16 CEK 44 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza, Ortaköy Mahallesi yakınındaki bir yolda gerçekleşti.

Kazada yaralananlar arasında sürücülerden Selçuk A. ve yolcular Dilek A. (29), İpek A. (4), Tuğçe A. (9), Emine U. (48) ve Hatice U. (15) bulunuyor. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.