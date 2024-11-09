DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.617.880,44 0,56%

Bursa'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 21:29
Bursa'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, Ünal U. idaresindeki 16 ARZ 497 plakalı otomobil, Selçuk A. tarafından kullanılan 16 CEK 44 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza, Ortaköy Mahallesi yakınındaki bir yolda gerçekleşti.

Kazada yaralananlar arasında sürücülerden Selçuk A. ve yolcular Dilek A. (29), İpek A. (4), Tuğçe A. (9), Emine U. (48) ve Hatice U. (15) bulunuyor. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
2
2024 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü Tayfun Pirselimoğlu'na Verildi
3
İmamoğlu’na Hatay Vali ve Belediye Başkanı’ndan Sert Yanıt
4
Burdur'da Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı
5
Bologna'da Neofaşist Yürüyüşe Protestolar: Polis Müdahale Etti
6
Zelenskiy ve Trump Arasında Kurulan Diyalog: Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Açıklamalar

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!