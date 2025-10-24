Bursa'da Rottweiler Saldırısı: Estetisyen Huriye Abikebahşi'nin Hukuk Mücadelesi

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da, 2 yıl önce arkadaşının rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak yüzünde doku kaybı oluşan estetisyen Huriye Abikebahşi (51), psikolojik destek alarak yaşadıklarını aşmaya çalışıyor ve saldırganın sahibinin cezalandırılmasını istiyor.

Olayın Detayları

Olay, Ekim 2023'te Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Abikebahşi, bahçede oturduğu sırada arkadaşına ait rottweiler'in aniden saldırdığını, kolları ve yüzünden yaralandığını anlattı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından burnunda ve yüzünde doku kaybı oluştu.

Mağdurun İfadeleri

Abikebahşi, yaşadıklarının mesleki ve sosyal hayatını yok ettiğini vurguladı: "Ben okul sahibi, öğrenci yetiştiren bir kadınım. Okulumu kapatmak zorunda kaldım, 8 ay pipetle beslendim. Halen yüzümde kalıcı hasarım var. Kalıcı hasar raporlarım var. Tıbbi, adli raporlarım var ve bir estetisyen olarak psikolojim altüst oldu."

Olay anını ve sonrası tedavilerini şöyle anlattı: "Olayın saniyeler içerisinde gerçekleştiğini, hayvanın dişlerini yüzünde hissettiğini... Sonrasında hemen ambulansla hastaneye götürüldüm. Kuduz, tetanoz, enfeksiyon aşılarıyla devam ettik. Acısı korkunç bir acı. Asla küçümsenecek bir acı değil. Sadece ölmediğim için şükrediyorum."

Abikebahşi ayrıca köpeğin dışarı ağızlıksız ve uzun zincirle çıkarılmasına tepki göstererek: "Hayvanlarına sahip çıkabiliyorlarsa baksınlar. Çıkamıyorlarsa bir kedi bile sahiplenmesinler lütfen."

Hukuki Süreç ve Avukatın Açıklamaları

Olayla ilgili yargılama asliye ceza mahkemesi'nde sürüyor. Avukat Kemal Ündeğerli, köpek sahibinin hem cezai hem hukuki yaptırımla karşı karşıya olduğunu belirtti. Ündeğerli, hayvanın üçüncü kişilere tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakılmaması gerektiğini vurguladı ve somut tehlike suçunun varlığına dikkat çekti.

Ündeğerli, müştekiye meydana gelen doku ve uzuv kaybının cezada artıcı neden olduğunu, ayrıca hayvanın verdiği zarardan dolayı tazminat yükümlülüğü doğduğunu söyledi. Avukat, köpeğin rottweiler cinsi olduğunu ve olayda hayvanın ağızlıksız ve "5-6 metrelik bir zincirle bağlanmış" olduğunu belirterek, sanığın gerekli cezaları alacağına inandıklarını ekledi.

Talep

Abikebahşi, köpek sahibinin cezalandırılmasını ve hayvan sahiplerinin bilinçlenmesini istiyor. Hukuki süreç devam ederken mağdur, aldığı psikolojik destekle yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Bursa'da 2 yıl önce arkadaşının rottweiler cinsi köpeğinin saldırması sonucu yüzünde doku kaybı oluşan ve hukuk mücadelesi sürdüren Huriye Abikebahşi, bir yandan da aldığı psikolojik destekle yaşadıklarını atlatmaya çalışıyor.