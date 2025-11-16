Bursa'da rulo saç yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İznik Boyalıca'da rulo saç yüklü tır ile otomobil çarpıştı; 1 kişi hafif yaralandı, trafik kısa sürede normale döndü.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 20:44
Bursa'da rulo saç yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'da rulo saç yüklü tır ile otomobil çarpıştı

İznik, Boyalıca Mahallesi

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana gelen kazada, rulo saç yüklü 67 LG 101 plakalı tır ile karşı yönden gelen 16 HG 299 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı otomobil sürücüsü ambulansta tedavi edilirken, ekipler başka bir kazayı önlemek için yol güvenliğini sağladı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

