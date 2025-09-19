Bursa'da 'Sağlıkta Su ve Önemi' Konferansı: Su Tasarrufu ve Kuraklık Uyarısı

Bursa'da düzenlenen konferansta Prof. Dr. Yusuf Demir suyun önemi, Bursa ve Marmara'daki kuraklık riski ile su tasarrufunun gerekliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 22:36
Türk Ocakları Bursa Şubesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenen konferansta, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir konuşmacı olarak yer aldı.

Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Dede Efendi Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, suyun sağlık ve yaşam üzerindeki hayati rolü ile suyun korunması ve tasarrufunun önemi ele alındı.

Prof. Dr. Yusuf Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada suyun öneminin topluma aktarılmasının bir görev olduğunu belirtti. Demir, konuşmasında suya sahip çıkmanın ön koşulunun suyu tanımak olduğunu vurguladı.

Demir sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Son yıllarda Türkiye'de yaşanan kuraklık, özellikle yağış rejimlerindeki değişikliklerden Bursa ve Marmara Bölgesi de oldukça etkileniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sayfasında kuraklık haritaları vardır. Son 3-6-9 aylık haritaları incelediğimizde Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesi Türkiye'nin son 9 aydaki hemen hemen en kurak bölgesi. Özellikle Uludağ'daki su kaynakları bu süreçten etkilenmiş. Kaynaklarımız, pınarlarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya."

Bursa'da önümüzdeki süreçte yaşanacak su problemine dikkat çeken Demir, belediyelerin aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu, bu nedenle halkın suyu daha dikkatli ve tasarruflu kullanmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini yineleyen Demir, "Bir damla su bir candır. Toplumumuz suyu tanımıyor. Suyu tanırsak, bir damla suyu korumanın bir canı korumak kadar önemli olduğunu görebiliriz. O yüzden su hayattır. Su hepimiz için gelecektir. Maalesef Türkiye son yıllarda hem yaz hem kış kuraklıklarını yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Konferansın kültürel bölümünde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu çeşitli eserler seslendirdi.

