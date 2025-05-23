Bursa'da Şarampole Devrilen Otomobilde 5 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve kazada 5 kişi yaralandı. İzzet S. (33) yönetimindeki 10 AEZ 182 plakalı otomobil, İnegöl-Yenişehir yolu üzerindeki Hamzabey Mahallesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü İzzet S. ile birlikte Yusuf D. (31), Burak B. (30), Ali Ö. (23) ve Murat T. (26) hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu ciddiyetini korurken, olayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla birlikte jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.