Bursa'da Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari bir araca yapılan silahlı saldırıda sürücü Serkan Yeşil (38) ağır yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Ortaköy yolunda gerçekleşti. 16 KRJ 89 plakalı hafif ticari araca, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırının ardından şüpheli veya şüphelilerin olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü ağır yaralandı.