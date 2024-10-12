Bursa'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bursa'da Şiddetli Sağanak Yağış Etkisini Gösterdi

Bursa'da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, şehirde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokakta rögarlar taşarak su birikintileri oluşturdu.

Yolda Biriken Sular Araçları Zorladı

Yağmur sonucu yolların su ile dolması, sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı. Araçlar, biriken sular nedeniyle hareket etmekte güçlük çekti. Ayrıca, bazı iş yeri ve konutların bodrum katları da su baskınından nasibini aldı.

Belediye Ekipleri Acil Önlemler Aldı

Bursa Belediyesi, yaşanan sıkıntıları en aza indirmek amacıyla su birikintileri oluşan bölgelerde önlem almak için seferber oldu. Ekipler, acil müdahale ile durumu kontrol altına almaya çalıştı.

Sağanak yağışların ardından kontrolsüz su birikintileri, hem araçlar hem de yayalar için tehlike arz edebilir.

Bursa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bursa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.