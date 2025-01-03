Bursa'da Silahla Vurulan Genç Kadın Hayatını Kaybetti, Eski Sevgilisi Gözaltında

Bursa'da Trajik Olay: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, otonomobilde silahla vurulmuş halde bulunan Fatma Elif Kutlu (25), hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayın birinci şüphelisi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın Gerçekleştiği Yer ve İlk Müdahale

Şirinevler Mahallesi 2. Buluş Sokak'ta, park halindeki bir otomobilde hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Fatma Elif Kutlu'yu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Şüpheli Gözaltında

Polis, yaptığı inceleme sonucunda Kutlu'nun eski erkek arkadaşı olduğu belirlenen H.K.'yi (35) Osmangazi ilçesinde yakaladı. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen H.K.'nin, kıskançlık yüzünden olayı gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Cenaze Töreni Hazırlıkları Başladı

Fatma Elif Kutlu'nun cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı. Genç kadının cenazesinin ikindi namazının ardından Gürsu ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.