Bursa'da Silahlı Kavganın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 18 Mart gecesi yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Olay, Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. 41 yaşındaki Onur E., daha önceden aralarında husumet bulunan 31 yaşındaki Ceyhun Avcı'yı, av tüfeğiyle vurdu.

Güvenlik kayıtlarına göre, Onur E. kahvehanenin önüne gelerek, iş yerinin girişindeki Avcı'ya ateş açtı. Görüntülerde, kapıdan dışarı çıkan Avcı'nın, kahvehanenin bahçesinde sürünerek ilerlediği ve ardından hareketsiz kaldığı anlar yer alıyor.

Olayın ardından, Çeltikçi Mahallesi'nde Onur E. ile Ceyhun Avcı arasında kahvehanede bir tartışma çıktığı öğrenildi. Onur E.'nin av tüfeğiyle yaraladığı Avcı, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Silahlı kavga sonrasında jandarma ekipleri tarafından yakalanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.