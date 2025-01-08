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Bursa'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, tartıştığı 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 07:03
Bursa'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Bursa'da Silahlı Saldırıda 1 Kişi Yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda Milaz M. adlı bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Milaz M. ile yoldan geçen 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, şüphelilerden biri Milaz M.'ye tabancayla iki el ateş etti. Saldırı sonucunda Milaz M, sol kolu ve sağ bacağına isabet eden mermilerle yaralanarak yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı.

Çevredekilerin olayı haber vermesi üzerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralıya olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi uygulandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri, yakın bir süre içerisinde 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı 3 şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan kişi...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı 3 şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı 3 şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan kişi...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı 3 şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

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