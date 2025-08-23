DOLAR
Bursa'da Skuter Kazası: 73 Yaşındaki Yaya Ağır Yaralandı

Bursa Nilüfer'de skuterin çarptığı 73 yaşındaki Hüseyin T., başını kaldırım taşına çarpması sonucu ağır yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:32
Bursa'da skuterin çarptığı yaya ağır yaralandı

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Hüseyin T. (73), skuterin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olayın detayları

Olayda Hüseyin T., çarpmanın etkisiyle baygınlık geçirerek düştü ve başını kaldırım taşına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla götürüldüğü Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi altına alındı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Hüseyin T.'nin durumu ağır.

Kamera kaydı

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler kazanın tüm detaylarını yansıttı.

