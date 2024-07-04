Bursa'da sokak ortasında kavga: Sevgilisini darbeden şahıs boğazından bıçaklandı!

Olay, Bursa'nın Gülbahçe Mahallesi'nde, Dilek Sokak'ta meydana geldi. İsimleri henüz öğrenilemeyen bir kadın ile sevgilisi Yusuf G. arasında çıkan tartışma, apartman sakinlerinin de gözleri önünde kanlı bir kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, apartmanın balkonundan kavgayı izleyen Erhan Ş., genç kadının saçlarından sürüklendiğini görünce olaya müdahale etmek istedi. Ancak müdahale sırasında Yusuf G., kavgayı ayırmak için gelen Erhan Ş.'ye küfürler savurdu. Bu noktada yaşanan gerilim kısa sürede tırmandı ve Erhan Ş., elindeki bıçakla Yusuf G.'yi boğazından yaraladı.



Kavga Anı Kamerada



Sağlık Durumu İyi: Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf G.'yi ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

