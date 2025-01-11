Bursa'da Tekel Bayisi Soyuldu, Zanlılar Yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Şok Soygun

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşanan tekel bayisi soygunu, bölge sakinlerini derinden sarstı. Görükle Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisine giren iki şüpheli, çalışanı silah zoruyla tehdit ederek 15 bin lira, sigara ve içki çaldı.

Olay Anı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şüphelilerden biri, çalışan Ali Hakan H.'ye silah çekip kasadaki parayı vermesini istedi. Diğer şüpheli ise kasadaki paralarla birlikte, bir miktar sigara ve içki şişesi alarak olay yerinden hızla kaçtı.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yaklaşık 50 güvenlik kamerası kaydını analiz eden polis, şüphelilerin kimliğini belirleyerek çalışmalarına devam etti.

Zanlıların Yakalanması

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda şüphelilerin E.C.A. ve M.F. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla her iki zanlı, Görükle Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalandı.

Gözaltı Süreci

Yakalanan iki zanlı, işlemleri yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tekel bayisine giren silahlı 2 şüpheli, çalışanı tehdit ederek bir miktar sigara, içki ve kasadaki 15 bin lirayı alarak kaçtı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tekel bayisine giren silahlı 2 şüpheli, çalışanı tehdit ederek bir miktar sigara, içki ve kasadaki 15 bin lirayı alarak kaçtı.