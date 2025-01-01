Bursa'da Tekne Alabora Oldu: Balıkçı Hasan Özışık Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'ndeki Uluabat Gölü'nde, balık avlarken alabora olan tekne bir trajediye yol açtı. Balıkçı Hasan Özışık, tekneden düşerek gölde kayboldu.

Olayın ardından yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Kurtarma ekipleri, sualtı arama ve kurtarma timleri ile derhal harekete geçerek Özışık'ı bulmak için çalışmalara başladı.

Yapılan detaylı aramalar sonucunda, balıkçının cesedi gölden çıkarıldı. Özışık'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Bu üzücü olay, bölgedeki balıkçılar ve yerel halk arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Olayın nedeni ve detayları hakkında daha fazla bilgi elde etmek için yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.