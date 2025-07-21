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Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 13:56
Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Veysel Karani Mahallesi Sena Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle başarıyla söndürüldü.

Henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü meydana gelen yangın hakkında yapılan ihbar üzerine, olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada, yangının çıkış nedeni araştırılmakta. Yerel halk, yangının büyümeden söndürülmesinin sevincini yaşarken, yangınla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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