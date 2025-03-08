Bursa'da Temizlik İşçilerinden Oluşan Orkestra İlk Konserini Verdi

Bursa'da, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik işçileri, ilk konserlerini verdi. Etkinlik, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konserde, orkestra üyelerinin aileleri ve vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi. Geniş bir repertuvara sahip olan orkestra, pop, arabesk ve halk müziklerinden eserler seslendirdi.

Konserde Dikkat Çeken Eserler

Gecede sahne alan solistler, "Çöpçüler", "Bursa'nın Ufak Tefek Taşları", "Nasıl Geçti Habersiz" ve "Gel Gör Aşk Beni Neyledi" gibi eserleri yorumladı. Performansları sırasında salonu dolduran izleyiciler, büyük bir coşku ile eşlik etti.

Konserin sonunda, orkestra üyeleri vatandaşları selamlayarak uzun süre alkışlandı. Bu anlamlı gecenin Bursa'nın kültürel yaşamına önemli bir katkı sağladığı belirtildi.

Bursa'da Osmangazi Belediyesi temizlik işçilerinden oluşan Temizlik İşleri Müdürlüğü Orkestrası ilk konserini verdi.

Bursa'da Osmangazi Belediyesi temizlik işçilerinden oluşan Temizlik İşleri Müdürlüğü Orkestrası ilk konserini verdi.