Bursa'da Trafik Kazaları Araç Kamerasında: Aşırı Hız ve Dikkatsizlik

Bursa'da Trafik Kazaları Araç Kamerasına Yansıdı

Bursa'da aşırı hız ve sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle gerçekleşen iki ayrı trafik kazası, çevredeki araçların güvenlik kameralarına yansıdı. Olaylarda yaralanan olmadı ancak kaza anları sürücüler ve yolcular için paniğe neden oldu.

Yıldırım'da ani şerit değiştirme kazası

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi Mimarsinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte ilerleyen sürücü bir anda sinyal vererek ara sokağa girmek istedi. O sırada en sağ şeritte ilerleyen sürücü, ara sokağa girmek isteyen araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı; oluşan hasar ve kaza anı ise bir aracın kamerasına yansıdı.

Osmangazi'de zincirleme kaza: Yol daraldı, araçlar duramadı

Diğer kaza, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun aniden daralması üzerine seyir halindeki araçlar ani fren yaptı. Arkadan gelen bir otomobil duramayınca üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Bu olayda da yaralanan olmadı ve kaza anı trafikteki başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Her iki kazada da yetkililer sürücüleri hız ve dikkate karşı uyarırken, olaylara ilişkin görüntüler trafiğin risklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

