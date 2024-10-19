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Bursa'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Lise Öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'nın Cenazesi Defnedildi

16 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya, trafik kazasında yaşamını yitirdi ve cenazesi bugün defnedildi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:43
Bursa'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Lise Öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'nın Cenazesi Defnedildi

Bursa'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrenci Defnedildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya, 10 gündür mücadele ettiği yaşam savaşını kaybetti.

Kaza ve Tedavi Süreci

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yaşanan kazanın ardından özel bir hastaneye kaldırılan Sarıkaya, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden Başsağlığı Mesajı

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi öğrencimiz Zeynep Naz Sarıkaya, trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı dileriz." şeklinde bir mesaj yayımladı.

Cenazenin Defnedilmesi

Öğrencinin cenazesi, bugün öğle saatlerinde Emek Adnan Menderes Camisi'ne getirildi. Burada ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Sarıkaya'nın cenazesi kılınan namazın ardından Hasköy Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

Kazanın Ayrıntıları

9 Ekim tarihinde, ehliyetsiz olduğu iddia edilen E.Ş. adlı sürücünün kullandığı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Naz Sarıkaya'ya çarptı. Olay, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi. Kazanın ardından sürücü, "bilinçli taksirle yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

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