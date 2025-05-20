Bursa'da Traktör Altında Kalan 7 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, babası Mehmet B. tarafından kullanılan traktörün altında kalan 7 yaşındaki Nur B. ağır yaralandı. Olay, kırsal Paşaören Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, küçük çocuk babasının kullandığı traktörün altında kalarak ciddi şekilde yaralandı. Olayın duyulmasının ardından, sağlık ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.
Ağır yaralanan Nur B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.