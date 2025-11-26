Bursa'da tüfekli kahvehane baskını: 30 suç kaydı bulunan eski damat bıçaklandı

Bursa Yıldırım'da kayınpeder ve oğlu kahvehaneye tüfekle girip 30 suç kaydı bulunan eski damadı darp edip bıçakladı; iki şüpheli kısa sürede yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:34
Hacivat Mahallesi'nde şiddet olayı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eski damatları Savaş G.'nin bir süredir kayınpederi A.K.'yi tehdit etmesi üzerine, kayınbaba yanına aldığı oğlu M.K. ile birlikte tüfekle baskına gitti.

Önce tüfeğin kabzasıyla darp ettikleri Savaş G.'yi ardından bıçaklayan baba-oğul, olay yerinden hızla kaçtı. Saldırganın hedefindeki eski damadın 30 suç kaydı bulunduğu bildirildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili iki şüpheli, Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltındaki saldırganların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

A.K., "Eski damadının kızını zorla kaçırmaya çalıştığını" iddia etti.

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama