Bursa'da tüfekli kahvehane baskını: 30 suç kaydı bulunan eski damat bıçaklandı

Hacivat Mahallesi'nde şiddet olayı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eski damatları Savaş G.'nin bir süredir kayınpederi A.K.'yi tehdit etmesi üzerine, kayınbaba yanına aldığı oğlu M.K. ile birlikte tüfekle baskına gitti.

Önce tüfeğin kabzasıyla darp ettikleri Savaş G.'yi ardından bıçaklayan baba-oğul, olay yerinden hızla kaçtı. Saldırganın hedefindeki eski damadın 30 suç kaydı bulunduğu bildirildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili iki şüpheli, Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltındaki saldırganların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

A.K., "Eski damadının kızını zorla kaçırmaya çalıştığını" iddia etti.

