Bursa'da tuhaf olay: Akaryakıt istasyonunda minibüste sucuk yıkayan 2 kişi gözaltına alındı

Gemlik'te bir akaryakıt istasyonunda, minibüsle getirdikleri sucukları yıkama makinesine sokan 2 kişi, sosyal medyada yayılan görüntüler sonucu jandarmaya yakalandı. Kurtul Mahallesi'ndeki istasyonun araç yıkama bölümünde gerçekleşen olayda, sucukları tazyikli suyla temizleyen şüpheliler, gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

MİNİBÜSTE 70 KİLOGRAM SUCUK ELE GEÇİRİLDİ

Sucukları yıkama makinesine atan 2 kişi, güvenlik kameralarına yakalandı. Kurtul Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, sucukların minibüsle getirildiği ve tazyikli suyla yıkandığı görüntüler ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, aracın sahibinin İ.Y. (48) adlı kadın, sürücünün eşi H.H.Y. (55) ve yanındaki arkadaşı F.M. (35) olduğunu saptadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Sucukları yıkama makinesine sokarak halk sağlığını riske atan H.H.Y. ve F.M, jandarma tarafından yakalandı. Kurtul Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda yaşanan olayda, minibüsle taşınan 70 kilogram sucuk, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek imha edildi. Şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.