Bursa’da Ulaşımda Kalite ve Güven Artıyor

Başkan Mustafa Bozbey, 2025 hedefleri arasında 350 km soğuk asfalt, araç yaş ortalığını düşürme ve ulaşım yatırımlarını artırma olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 11:15
Bozbey: Yollar yalnızca asfalt değil, emek ve sorumlulukla inşa ediliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin dört bir yanında sahada görev yapan Ulaşım Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya gelerek, yapılan çalışmaların sadece yol yapımından ibaret olmadığını, aynı zamanda emek, sorumluluk ve güven inşa edildiğini vurguladı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ek Hizmet Binası’ndaki buluşmaya; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı ve belediye personeli katıldı. Başkan Bozbey, çalışanlarla samimi bir ortamda sohbet ederek özverili çalışmaları için teşekkür etti ve ardından Trafik Yönetim Merkezini ziyaret ederek kent genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki yaklaşık 15 bine yakın personelin büyük özveriyle hizmet ettiğini belirterek, kurumun 2025 yılını verimli geçirdiğini söyledi. Yıl içinde yaklaşık 300 kilometre sadece soğuk asfalt uygulaması yapıldığını aktararak, “Büyük oranda geçen seneden daha fazla asfalt tonajına yaklaştık.” ifadesini kullandı.

Bozbey, önümüzdeki yıl için özellikle soğuk asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını 350 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini, ulaşım yatırımlarının artarak devam edeceğini ve sathi kaplama işlemlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından bizzat yapılarak tasarruf sağlandığını kaydetti.

Araç filosuna takviye yapmaya devam ettiklerini söyleyen Bozbey, filonun yaş ortalığını düşürmeyi planladıklarını belirtti. Mevcut ortalamanın 14,5 olduğunu, takviyelerle bunun ortalama 10'a ineceğini ve nihai hedeflerinin 6-7 olduğunu ifade etti. Yeni araçlarla hem iş kalitesinin artacağını hem de maliyetlerin azalacağını vurgulayan Bozbey, Bursa’da ulaşımı daha nitelikli, daha ulaşılabilir ve daha güvenli hale getirme hedefini çalışma arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.

