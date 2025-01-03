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Bursa'da Üniversite Öğrencileri Uludağ'da Kayak Öğreniyor

Bursa'da üniversite öğrencileri, Uludağ Gençlik Kampı'nda ücretsiz kayak eğitimi alıyor. Kamp, gençlerin gelişimine katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:09
Bursa'da Üniversite Öğrencileri Uludağ'da Kayak Öğreniyor

Bursa'da Üniversite Öğrencilerine Kayak Eğitimi

Bursa'da eğitim gören üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Uludağ Gençlik Kampı'nda kayak öğreniyor. Kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan öğrenciler için hizmet veren bu kamp, gençlerin serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerine ve snowboard sporunun yaygınlaştırılmasına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Kamp Programı ve Katılımcılar

Kamp, haftada 2 dönem, toplam 3 gün süresince devam edecek. İlk döneme 60 üniversite öğrencisi katılım sağladı. Ulaşım, konaklama, yeme-içme ve kayak ekipmanı temininin ücretsiz sunulduğu kamp boyunca, kültür-sanat etkinlikleri ile birlikte kayak eğitimi veriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 13 öğrenci yurdu, 6 gençlik merkezi ve kayak branşında başarılı sporcular aracılığıyla belirlenen gençler, Uludağ Gençlik Kampı'na katılım sağlayabiliyor. Sezon sonunda yaklaşık 2 bin gencin bu fırsattan yararlanması hedefleniyor.

Milletvekili Ahmet Kılıç'ın Ziyareti

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Uludağ Gençlik Kampı'nı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonu ile Bursa'da misafir edilen üniversite öğrencilerinin Uludağ'da ağırlandığını vurguladı.

Kılıç, gençler için düzenlenen bu kampın örnek niteliği taşıdığını dile getirerek, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün gençlerimizin donanımlı hale gelmesi için gösterdiği tüm gayreti bir kez daha burada gördük. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin memnuniyetini dinledik, o da bizim için ayrı bir güzellik oldu. İnşallah gençlerimizi her anlamda en iyi noktalara taşımak için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği değerin, onların yarınlarını aydınlatacak önemli detaylar olarak görüyoruz. Bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Bursa'da eğitim gören üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Uludağ...

Bursa'da eğitim gören üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Uludağ Gençlik Kampı'nda kayak öğreniyor.

Bursa'da eğitim gören üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Uludağ...

Bursa'da eğitim gören üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Uludağ Gençlik Kampı'nda kayak öğreniyor.

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