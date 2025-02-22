Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 36 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 36 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü bu operasyon, Bursa, Mustafakemalpaşa ve Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın koordinesinde gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

Kent merkezi ve iki ilçede yapılan operasyona, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri ile birlikte 12 dedektör köpeği, 3 insansız hava aracı ve toplam 1000 personel katıldı. Gerçekleştirilen narkotik baskınında 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Polis, operasyonda 6 kilogram sentetik uyuşturucu madde, 1,5 kilogram esrar, yeşil reçeteyle satılan 325 hap, 4 tabanca, 31 fişek, 2 tüfek, 52 kartuş, ve 73 bin lira ile bir miktar döviz ele geçirdi.

Zanlıların Tutuklanması

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu operasyon, Bursa'nın uyuşturucu ile mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.