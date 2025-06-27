Bursa'da Yabancı Uyruklu Erkek Cesedi Bulundu

Bursa'da Dehşet Verici Bir Olay

Bursa'nın Orhangazi ilçesi'nde, Çakırlı Mahallesi'nde sahil yolunda bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede, cesedin Afgan uyruklu bir erkeğe ait olduğu ve boğazının kesildiği belirlendi.

Olayın Gelişimi

Olayı fark eden vatandaşlar, hareketsiz yatan kişiyi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından, nöbetçi savcının da olay yerinde yaptığı araştırmanın ardından, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yabancı uyruklu bir erkek boğazı kesilmiş halde bulundu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yabancı uyruklu kişiyi sahil yolunda bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.