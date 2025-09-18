Bursa'da Yağma Suçundan Firari Hükümlü Kovalamacayla Yakalandı

Bursa'da yağma ve kaçma suçundan aranan firari yakalandı

Kovalamaca sonucu tutuklama

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, birden fazla kişiyle yağma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 26 yıl 5 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'nın Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Ekipler, şahsı görünce kaçmaya başlayan E.A.'yı kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyette gerekli işlemleri yapılan E.A., işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.