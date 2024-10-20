Bursa'da Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi

Bursa'da Gıyabi Cenaze Töreni

İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Bursa'da gıyabi cenaze namazı gerçekleştirildi. Etkinlik, Setbaşı Köprüsü'nde toplanan Gazze Dayanışma Platformu üyeleri ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Protesto ve Destek Yürüyüşü

Katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla çeşitli sloganlar attı. Sinvar'ın fotoğrafının yer aldığı pankartlarla Ulu Camii'ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Cenaze Namazı ve Dua

Semtin tarihi camiinde Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın akabinde, hem Sinvar hem de Filistin'de hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Gazze Dayanışma Platformu'ndan Mesajlar

Gazze Dayanışma Platformu adına konuşan Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği Başkanı Oktay Sarı, Sinvar'ın vasiyetini okudu. Sarı, Filistin halkının direnişinin suikastlar ve katliamlarla sona ermeyeceğini belirtti. "Bu temiz kanlar, katil ve hırsız güruhunu topraklarımızdan sürmek için direnişçilere Allah'ın izniyle güç verecektir" ifadesini kullandı.

Umutsuzluk Yerine Direniš Vurgusu

Sinvar'ın kararlılığının ve azminin tüm dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Sarı, şu açıklamaları yaptı: "Bu bir imtihan, acılarımız büyük ama sabırla direnişe destek vermek, Gazze için tüm imkanlarımızı seferber etmek gerekmektedir. Yahya Sinvar ve diğer şehitlerin mücadelesini, dünyanın gündemine taşımak zorundayız. Şehitlerimizin kutlu yolunu sürdüren nesiller her zaman var olacaktır."

Etkinlik, basın açıklamasının ardından katılımcıların dağılımıyla son buldu.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Bursa'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Setbaşı Köprüsü'nde toplanan Gazze Dayanışma Platformu üyeleri ile vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki ve Filistin'deki insanlara destek amacıyla sloganlar atarak Sinvar'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlarla Ulu Cami'ye kadar yürüdü. Grup, burada Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Bursa'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Setbaşı Köprüsü'nde toplanan Gazze Dayanışma Platformu üyeleri ile vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki ve Filistin'deki insanlara destek amacıyla sloganlar atarak Sinvar'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlarla Ulu Cami'ye kadar yürüdü. Grup, burada Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Bursa'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Setbaşı Köprüsü'nde toplanan Gazze Dayanışma Platformu üyeleri ile vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki ve Filistin'deki insanlara destek amacıyla sloganlar atarak Sinvar'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlarla Ulu Cami'ye kadar yürüdü. Grup, burada Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.