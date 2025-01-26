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Bursa'da Yangın Faciası: 86 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki Ahmet Papur hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 15:59
Bursa'da Yangın Faciası: 86 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, 86 yaşındaki Ahmet Papur evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kırsal Burcun Mahallesi'nde Ahmet Papur'a ait olan evde aniden yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almayı başardı. Ancak, yapılan incelemelerde Ahmet Papur'un evde yalnız yaşadığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, mahallede büyük bir üzüntüyle karşılandı ve toplumda derin bir yasa yol açtı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti....

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti....

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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