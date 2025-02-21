Bursa'da Yangın Faciası: Ofiste Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Ahmetpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir iş hanının 4. katında gerçekleşen yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, yangının çıktığını fark eden bina görevlisi hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangının büyümesini önlemek için yoğun bir çaba sarf etti ve bürodaki yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangın söndürme çalışmalarının ardından, ekipler ofis içerisinde detaylı bir inceleme yapmaya başladı. İncelemeler sırasında, odalarından birinde Sinem A. (40) isimli bir kadının hareketsiz yattığı tespit edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Sinem A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu.