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Bursa'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor: Ağlaşan Mahallesi Tahliye Edildi

Bursa'nın Gürsu ile Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Ağlaşan Mahallesi tedbiren tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 22:27
Bursa'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor: Ağlaşan Mahallesi Tahliye Edildi

Bursa'nın Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda dün akşamüzeri çıkan yangına müdahale edilmeye devam ediyor. Yangının ilk saatlerinden itibaren 1777 personel ile 688 araç etkin bir şekilde görev alıyor.

Ağlaşan Mahallesi'nin Tahliyesi

Yangın nedeniyle Kestel'e bağlı Ağlaşan Mahallesi tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Ekipler, mahalle sakinleri ve çiftlik hayvanlarını güvenli bir şekilde tahliye etmek için çaba sarf ediyor. Bazı bölge sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Havadan ve Karadan Kontrol Çalışmaları Sürüyor

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun bir müdahale gerçekleştiriliyor. Yangının çıkış sebebi ve büyümesi rüzgarın etkisiyle daha da hızlanmış durumda.

Ulaşımda Dönüş

Öte yandan, geçmiş saatlerde Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım Kavşağı-Turanköy Kavşağı arası, yangın nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılmıştı. Ancak, yangın ile ilgili çalışmaların ilerlemesiyle bu yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Yangınla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale, havadan ve...

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale, havadan ve karadan devam ediyor.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale, havadan ve...

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale, havadan ve karadan devam ediyor.

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