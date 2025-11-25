Bursa'da Yarış İddiası: 2 Otomobil Kaza Yaptı, 13 Yaralı

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Trafikte hız yapan ve birbirleriyle yarıştıkları öne sürülen iki otomobil sürücüsü, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araçlar önce seyir halindeki belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, kaldırıma çıkarak durabildi.

Müdahale ve Soruşturma

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, iki otomobil sürücüsünün yarış yaptığı iddiasına yönelik incelemeler sürüyor.

