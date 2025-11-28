Bursa'da Yeni DOSAB Camii İbadete Açıldı — 5 Bin Kişilik Kapasite

Bursa'da Yeni DOSAB Camii açıldı

Açılış töreni

Bursa'da Türk-İslam Medeniyeti Mirasına yeni bir katkı olan Yeni DOSAB Camii törenlerle ibadete açıldı. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) inşasına 2023 yılı Haziran ayında başlanan cami, 27 ve 28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliklerle kapılarını açtı.

27 Kasım Perşembe günü DOSAB Konferans Salonu'nda caminin özellikleri katılımcılara aktarıldı; ardından kurdele kesimi yapıldı, cami gezildi ve akşam namazı kılındı. Açılışa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçe müftüleri, organize sanayi bölgesi yöneticileri, sanayiciler ve davetliler katıldı.

Tarihçe ve yeniden inşa süreci

DOSAB Başkanı Levent Eski, Konferans Salonu'nda yaptığı sunumda caminin hikâyesini ve yeniden inşa sürecini paylaştı. Eski, bölgedeki ilk caminin 1996 yılında sanayicilerce dernek vasıtasıyla yapıldığını belirtti ve o caminin yıkım gerekçelerini şöyle anlattı:

"1996 yılında Demirtaş Organize Sanayi Bölgemizde fabrika sayımız henüz 100’ü bulmamışken, zor şartlarda şu anda da aramızda bulunan çok değerli sanayici büyüklerimiz DOSAB Camimizi bir dernek kurarak yaptırmışlar. Allah onlardan razı olsun. Süreç içinde camimizi büyük özveri ile yıllarca koruyarak, ihtiyaca göre eklemeler yaparak bu zamana kadar getirdiler. Fakat, camimizin yapıldığı zeminin bozukluğundan dolayı hepinizin bildiği ve ekranlarda da gördüğünüz üzere, cami iç zemininde patlamalar ve dış duvarlarında kopmalar, minarelerinde dökülmeler başlamıştı. 1990’lı yılların ortalarına doğru inşaatına başlandığı zaman zemin etüdü zorunluluğu olmadığı için imalatı zemin etüdü yapılmadan yapılmıştı. Biz eski camimizi deprem hassasiyetini de göz önüne alarak yıkmak zorunda kaldık. Yıkımından sonra zorunlu olduğundan dolayı zemin etüdü yaptırdığımızda, zeminin çok kötü olduğunu ve üzerine böyle bir imalatın yapılamayacağını tespit ettik. Daha sonra sahayı jet grout sistemi ile toprağa beton enjekte ederek sağlamlaştırdık. DOSAB Yeni Cami’ni bir tane dahi kırmızı tuğla kullanmadan, asırlar boyu ayakta kalacak şekilde, çok yüksek dayanımlı betondan yaptık"

Mimari özellikler ve kapasite

Yeni caminin planlamasında 2016 yılında sanayicilere sunulan ve en çok oy alan projenin esas alındığı; DOSAB Cami Komisyonu ve mimarın birlikte yaptığı düzenlemelerle proje üzerinde değişiklikler yapılarak neo klasik bir görünüm kazandırıldığı belirtildi.

1950 metrekare kapalı namaz alanına sahip camide 3 bin kişi kapalı alanda, 2 bin kişi ise dış kısımda olmak üzere toplam 5 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği ifade edildi. Minarelerden mihraba, kürsüden kubbelere kadar iç ve dış mekânda Türk-İslam sanatının izlerini yansıtan detayların özenle planlandığı vurgulandı. Ses, aydınlatma ve diğer teknik donanımlarda modern teknolojinin tarihi mirasla uyumlu şekilde kullanıldığı kaydedildi.

DOSAB Başkanı Levent Eski, iç ve dış tasarımda emeği geçen herkese teşekkür ederek, caminin özelliklerinin ziyaretçilere barkod sistemi ile aktarılacağını açıkladı.

İlk Cuma namazı

Yeni DOSAB Camii'nde ilk Cuma namazı da kılındı. Cuma öncesi açılışa Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, sanayiciler ve DOSAB bölge firmalarında çalışanlar katıldı. Açılış duasını Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır yaptı ve Cuma namazını kıldırdı.

